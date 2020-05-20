Daimler настаивает на контракте «Мерседеса» с Феттелем. Вольф и Хэмилтон – против
Совет директоров компании Daimler, владеющей командой Формулы-1 «Мерседес», настаивает на заключении контракта с Себастьяном Феттелем. Однако руководитель гоночного коллектива Тото Вольф и пилот Льюис Хэмилтон выступают против кандидатуры четырёхкратного чемпиона мира, утверждает журналист Джулиано Дучесса.
«Совет Daimler настаивает на том, чтобы заключить контракт с Феттелем на 2021 год. Тото Вольф тормозит процесс. Хэмилтон, конечно, хочет видеть напарником Боттаса. Ситуация будет развиваться», — написал Дучесса на своей странице в «Твиттере».
Феттель покинет «Феррари» после окончания сезона-2020. «Скудерия» уже объявила, что его место в итальянской команде займёт действующий пилот „Макларена“ Карлос Сайнс.
Ди Реста: Феттель сохранит репутацию, только если сразится с Хэмилтоном в «Мерседесе»
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