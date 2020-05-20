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Daimler настаивает на контракте «Мерседеса» с Феттелем. Вольф и Хэмилтон – против

Daimler настаивает на контракте с Феттелем
Daimler настаивает на контракте «Мерседеса» с Феттелем. Вольф и Хэмилтон – против
Авто / Формула-1 0

Совет директоров компании Daimler, владеющей командой Формулы-1 «Мерседес», настаивает на заключении контракта с Себастьяном Феттелем. Однако руководитель гоночного коллектива Тото Вольф и пилот Льюис Хэмилтон выступают против кандидатуры четырёхкратного чемпиона мира, утверждает журналист Джулиано Дучесса.

«Совет Daimler настаивает на том, чтобы заключить контракт с Феттелем на 2021 год. Тото Вольф тормозит процесс. Хэмилтон, конечно, хочет видеть напарником Боттаса. Ситуация будет развиваться», — написал Дучесса на своей странице в «Твиттере».

Феттель покинет «Феррари» после окончания сезона-2020. «Скудерия» уже объявила, что его место в итальянской команде займёт действующий пилот „Макларена“ Карлос Сайнс.

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