Грожан удивился уходу Феттеля из «Феррари» и допустил возвращение Алонсо в «Рено»

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился мнением о ситуации с переходами в Формуле-1 в последнее время. Напомним, Карлос Сайнс с 2021 года станет пилотом «Феррари», а Даниэль Риккардо в 2021 году продолжит карьеру в «Макларене».
«Одним из самых больших сюрпризов стал уход Феттеля из команды, я был абсолютно уверен, что он продлит контракт с „Феррари“. Это было большим сюрпризом. Интересное развитие событий. У всех нас свои мнения и ожидания. Но это было интересно. Очевидно, что были разговоры за кулисами. Некоторые люди проделали очень хорошую работу.
В „Рено“ осталось место, ходят слухи о возвращении Фернандо Алонсо. Почему бы и нет? Я думаю, что многое ещё произойдёт, не думаю, что трансферная сага на этом закончилась.
Алонсо — отличный пилот, он всегда выполнял большой объём работы. Но он уже возвращался в „Рено“, и тогда это был далеко не лучший болид, это действительно не сработало так, как нужно. Но почему бы и нет?» — приводит слова Ромена Грожана The Race.
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