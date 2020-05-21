Ди Монтедземоло рассказал, как Маркьонне помешал ему стать главой Формулы-1

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло рассказал, что после ухода из итальянской команды в 2014 году он выдвигал свою кандидатуру на пост руководителя Формулы-1, но против его назначения выступил возглавлявший в то время «Скудерию» Серджио Маркьонне.

«Никогда не забуду звонок от Ники Лауды, когда я ушёл из «Феррари». От Берни Экклстоуна он узнал, что Маркьонне выступил против моего назначения главой компании CVC, владевшей Формулой-1 в то время.

Я должен был стать своего рода исполнительным директором, а Экклстоун – почётным президентом. Ники был в ярости, сказав: «Он идиот! Он ничего не понимает! Итальянец с таким авторитетом – он просто завидует».

Это было замечательно. Помните, что Лауда представлял «Мерседес», поэтому именно он мог быть против человека, который покинул «Феррари» всего 10 дней назад. Но против выступил другой», – приводит слова ди Монтедземоло GrandPX.news.