Гасли показал новый шлем, который планирует использовать в первой гонке сезона

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли показал шлем, который намерен использовать на первом этапе сезона-2020.

«Вот он! Этот шлем надену на первую гонку сезона. Хотелось чего-то кардинально другого и нового. Спасибо всем за предложения дизайна. Многие из них были прекрасны. Некоторые из ваших идей будут использованы до конца года», — написал француз в «Твиттере».

Соответствующий твит можно посмотреть на странице Гасли в социальной сети.

Напомним, стартовый этап сезона планируется провести в Австрии 5 июля. Ожидается, что «Ред Булл Ринг» примет две гонки, вторая гонка пройдёт 12 июля.

Из-за пандемии коронавируса Формула-1 начнёт чемпионат с четырёхмесячным опозданием. По прогнозам, руководство чемпионата может провести от 15 до 18 гонок.