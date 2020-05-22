Марко: если Феттель присоединится к «Мерседесу», это будет сенсационный проект для Ф-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил мнение, что, если четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель сможет договориться с «Мерседесом», это будет невероятный проект для Формулы-1.
«Я поддерживал связь с Себастьяном. Мы обсудили с ним все возможные варианты в рамках сотрудничества с «Ред Булл», но, к сожалению, их не было. Думаю, вывод таков: «Себастьян продолжит карьеру, если присоединится к команде-победительнице. Это предельно ясная история».
Для Формулы-1 уход Феттеля станет большой потерей. Но для самого Себа это наилучший вариант, если он останется без конкурентоспособной машины.
Если Феттель присоединится к «Мерседесу», это могло бы стать сенсационным проектом для Формулы-1. Они смогли бы постоянно занимать первое и второе места, если сохранят превосходную форму, как в прошлом", — приводит слова Марко GPblog.
- 22 мая 2020
-
10:25
-
09:39
-
01:00
-
00:04
- 21 мая 2020
-
22:45
-
22:07
-
20:46
-
19:48
-
19:02
-
17:32
-
15:59
-
15:32
-
15:15
-
13:48
-
12:48
-
12:32
-
11:54
-
11:32
-
11:01
-
10:29
-
09:03
-
00:45
- 20 мая 2020
-
23:38
-
22:43
-
22:04
-
21:03
-
20:06
-
19:05
-
18:01
-
16:31
-
15:57
-
15:21
-
14:58
-
13:15
-
12:12