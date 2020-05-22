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Марко: если Феттель присоединится к «Мерседесу», это будет сенсационный проект для Ф-1

Марко: если Феттель присоединится к «Мерседесу», это будет сенсационный проект для Ф-1
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил мнение, что, если четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель сможет договориться с «Мерседесом», это будет невероятный проект для Формулы-1.

«Я поддерживал связь с Себастьяном. Мы обсудили с ним все возможные варианты в рамках сотрудничества с «Ред Булл», но, к сожалению, их не было. Думаю, вывод таков: «Себастьян продолжит карьеру, если присоединится к команде-победительнице. Это предельно ясная история».

Для Формулы-1 уход Феттеля станет большой потерей. Но для самого Себа это наилучший вариант, если он останется без конкурентоспособной машины.

Если Феттель присоединится к «Мерседесу», это могло бы стать сенсационным проектом для Формулы-1. Они смогли бы постоянно занимать первое и второе места, если сохранят превосходную форму, как в прошлом", — приводит слова Марко GPblog.

Хельмут Марко предсказал, что Феттель покинет Формулу-1
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