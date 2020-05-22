Роберт Шварцман и Артём Маркелов выступят на третьем этапе виртуальной Формулы-2

Россиянин Роберт Шварцман 24 мая примет участие в третьем этапе чемпионата в виртуальной Формуле-2, который состоится на городской трассе в Монако. Он выступит за команду PREMA Racing.
Гонщики будут соревноваться на симуляторе F1 2019 от Codemasters. Всего стартовый лист насчитывает 20 пилотов из Ф-2 и Ф-3. Напарником Шварцмана станет Артур Леклер, брат пилота «Феррари» Шарля Леклера. Кроме того в составе HWA Racelab свой второй этап проведёт ещё один россиянин Артём Маркелов.
Команда HWA Racelab впервые выставит двух участников. Ранее в память о погибшем Антуане Юбере за гоночный коллектив выступал только один пилот. Напарником Маркелова будет Энцо Фиттипальди.
Третий этап Формулы-2 начнётся в 18:00 мск, за два часа до виртуального Гран-при Формулы-1.
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