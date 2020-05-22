В Великобритании не намерены делать исключение в карантине для Ф-1, этап под угрозой
Сегодня, 22 мая, правительство Великобритании подтвердило намерение отправлять на двухнедельный карантин всех прибывающих в страну. Новое постановление вступит в силу с 8 июня и коснётся в том числе участников чемпионата мира Формулы-1. Таким образом, проведение Гран-при Великобритании под большим вопросом, сообщает GPblog.
Вместе с тем в руководстве чемпионата надеются провести переговоры с Великобританией и прийти к компромиссу. Подчёркивается, что главным приоритетом сторон по-прежнему остаётся безопасность.
Напомним, Гран-при Великобритании станет вторым этапом сезона-2020. Первые две гонки чемпионата пройдут 5 и 12 июля на автодроме «Ред Булл Ринг» в Австрии.
Старт сезона в Формуле-1 был отложен из-за пандемии коронавируса.
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