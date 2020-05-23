«Макларен» и «Астон Мартин» испытывают большие финансовые трудности
Компании «Макларен» нужно не менее 280 млн евро, чтобы выйти из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает нидерландское издание AD. Причиной финансовых проблем в «Макларене» стала не только приостановка сезона в Формуле-1, но и резкое падение спроса на дорожные автомобили.
Компания планировала заложить исторические болиды Формулы-1 и головной офис, однако акционеры сообщили, что это уже было сделано в 2017 году, когда им пришлось выкупать контракт руководителя и акционера Рона Денниса.
От кризиса пострадал не только «Макларен» — «Астон Мартин» тоже оказался в тяжёлой ситуации из-за пандемии, сообщает Financial Times.
Ранее в прессе появились слухи, что из-за финансового кризиса «Рено» продаст команду Формулы-1.
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