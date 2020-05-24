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Ковалайнен: я растратил все силы, пытаясь угнаться за Хэмилтоном

Ковалайнен: я растратил все силы, пытаясь угнаться за Хэмилтоном
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Хейкки Ковалайнен признался, что было очень тяжело выступать в составе «Макларена» в качестве напарника Льюиса Хэмилтона.

«Выступать в одной команде с Хэмилтоном было очень трудно. Да, в „Макларене“ мне дали шанс, думаю, у меня с Льюисом был одинаковый статус. Хэмилтон оказался для меня слишком быстрым. Я пытался прибавить, ехать с ним в одном темпе, но во второй половине сезона-2009 я кончательно отстал.

Эти полтора года я был на пределе возможностей, и в итоге у меня просто закончились силы. Устал постоянно ехать в чужом темпе. У команды в итоге не осталось выбора, кроме как заменить меня. Я сильно потерял скорость к тому времени. Мне оказалось не по зубам выступать в „Макларене“, — приводит слова Хейкки Ковалайнена Ilta Sanomat.

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