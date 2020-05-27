Ф-1 покажет Спа-1998, гонку с массовым завалом на старте и стычкой Култхарда и Шумахера
Пресс-служба Формулы-1 анонсировала показ записи Гран-при Бельгии 1998 года, известного массовым завалом на старте, в котором поучаствовали 13 болидов, а также едва не случившейся дракой между гонщиком «Феррари» Михаэлем Шумахером и пилотом «Макларена» Дэвидом Култхардом.
Трансляция Гран-при Бельгии — 1998 была выбрана по итогам голосования болельщиков. Показ состоится сегодня, 27 мая, и начнётся в 21:00 мск. Запись знаменитой гонки можно посмотреть на официальном сайте Формулы-1, в YouТube-канале и странице в «Фейсбуке».
Ранее медиаотдел Формулы-1 уже показывал классические Гран-при на своём канале – гонку в Австралии 1986 года, этапы в Монако сезона-1996 и -1982, противостояние Михаля Шумахера и Жака Вильнёва в 1997-м и многие другие.
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