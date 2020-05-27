Бывший тренер Ферстаппена рассказал, почему у пилота плохо получаются старты из глубины

Тренер Джейк Аликер, который последние пять лет работал с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, рассказал, почему гонщику из Нидерландов лучше удаются старты с первых рядов стартовой решётки.



«Была чёткая закономерность — как только Макс становился ниже, чем третий или четвёртый на стартовой решётке, время его реакции на сигналы светофора становилось медленнее. Чем выше он был, тем лучше ему удавалась процедура. Если что-то в квалификации шло не так или он получал штраф, то не чувствовал необходимости работать над этим компонентом. Он думал, что лучше всё исправить в гонке», — приводит слова Аликера GPblog.



Ферстаппен за пять сезонов набрал 948 очков, 31 раз поднимался на подиум и одержал победы в 8 гонках. Кроме того, на его счету два поула и 4 быстрейших круга.

Бывший тренер Ферстаппена рассказал о проблемах Макса во время отработки пит-стопов