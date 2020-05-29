Название «Уильямс» может исчезнуть из Формулы-1, если команда совершит сделку по продаже и покупатели примут решение о её переименовании, сообщила заместитель директора гоночного коллектива из Гроува Клэр Уильямс.



«Потенциальные покупатели смогут переименовать команду, но сейчас слишком рано говорить, будет ли это сделано. Наша семья, безусловно, хотела бы видеть имя Уильямс в Формуле-1. Потенциальная продажа вовсе не означает, что команда прекратит своё существование. Для нас это обеспечение будущего нашего гоночного коллектива», — приводит слова Клэр RaceFans.



Ранее появилась информации, что в «Уильямсе» после аудита готовы продать значительную часть своих акций, но, по уточнениям самой команды, речь может идти даже о всей компании Williams Grand Prix Holding.



За прошедший год убытки «Уильямса» составили 13 млн футов. Позапрошлый сезон команда закончила в плюсе. Тогда прибыль составила 12,9 млн фунтов.

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