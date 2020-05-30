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Риккардо принял участие в необычном челлендже, задержав дыхание на 48 секунд

Риккардо принял участие в необычном челлендже, задержав дыхание на 48 секунд
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо во время карантина принял участие в нескольких необычных челленджах и инстаграм-баттлах. Но судя по всему, пока новый сезон Формулы-1 так и не стартовал, австралиец намерен продолжать веселить своих подписчиков.

На этот раз Риккардо поучаствовал в забавном челлендже, суть которого сводилась к тому, чтобы произнося своё полное имя, задержать дыхание на выговоре фамилии и растянуть её на как можно больше времени.

Оппонентами Даниэля стали сноубордист, бронзовый призёр Олимпийских игр Скотти Джеймс и игрок в крикет Маркус Стойнис. Риккардо удалось продержаться на одном дыхании 48 секунд.

Соответствующее видео можно также посмотреть на странице пилота в сторис «Инстаграма».

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