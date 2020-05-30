Ферстаппен: никогда не собирался покидать «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что в его планы никогда не входило покидать австрийскую команду. Слухи о том, что он покинет коллектив ходили в минувшем году. Перед тем, как он продлил соглашение с «Ред Булл» до 2023 года, слухи отправляли Макса в «Мерседес» и «Феррари».

«Я остаюсь в „Ред Булл“ и никогда не собирался покидать эту команду», — приводит слова нидерландца GPblog.

Кроме того Макс не смог ответить, будет ли он выступать в «Ред Булл» до конца карьеры, так как впереди его ещё ждёт много сезонов.

«Если я буду поддерживать себя в хорошей форме и заботиться о себе, то смогу пилотировать до сорока лет», — добавил Ферстаппен.

Напомним, минувший сезон стал лучшим в карьере спортсмена. По итогам чемпионата он занял третье место.