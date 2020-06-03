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Босс команды GT4: из Ф-1 должны уйти три руководителя — Абитебуль, Бинотто и Клэр Уильямс

Босс команды GT4: из Ф-1 должны уйти три руководителя — Абитебуль, Бинотто и Клэр Уильямс
Авто / Формула-1 0

Руководитель команды GT4 Франс Вершур выразил мнение, что в «Рено» должны выгнать с поста Сириля Абитебуля. Кроме того он считает, что аналогичные действия стоит предпринять и «Феррари» с «Уильямсом».

«По моему мнению, трое руководителей команд Формулы-1 должны уйти со своих постов. Сириль Абитебуль, Клэр Уильямс и Маттиа Бинотто.

Абитебуль совершенно не понимает, что делает. Вы не можете получить столь плохие результаты с такими деньгами. Однажды я говорил об этом с Фредериком Вассёром, и он сказал: «Я не могу работать с этим человеком, это будет война». Поэтому он предпочёл уйти из «Рено». Сириль всё портит», — приводит слова Вершура GrandPX.

Ранее появилась информация, что если «Рено» останется в Формуле-1, то нынешний руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр вернётся на управляющую должность во французской команде.

Если «Рено» останется в Формуле-1, в руководство команды вернётся Вассёр
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