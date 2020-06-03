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Вольф не исключает подписание контракта «Мерседеса» с Феттелем

Вольф не исключает подписание контракта «Мерседеса» с Феттелем
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что не сбрасывает со счетов возможный переход в команду Себастьяна Феттеля.

«Себастьян — четырёхкратный чемпион мира, и его появление на рынке пилотов стало сюрпризом. Нужно контролировать эту ситуацию. Куда бы он мог потенциально пойти? Не стал бы сбрасывать Себастьяна со счетов. Мы следим за ситуацией. Наш приоритет — Льюис, Валттери и юниоры. Джордж Расселл — один их них. Эстебан Окон сейчас выступает за „Рено“. Если мы не сможем найти решение с этой группой пилотов, то будем искать в другом месте и тогда Себастьян окажется в хорошей позиции.

Не можем сразу сказать „нет“ четырёхкратному чемпиону мира. Нужно подумать об этом. У нас фантастический состав, и я очень доволен нашими пилотами и Джорджем Расселлом», — приводит слова Тото Вольфа SkySports.

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