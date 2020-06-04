Организаторы чемпионата Forza Motorsport 2020 открыли регистрацию на пятый этап сезона

SMP Racing объявила дату проведения финала пятого этапа соревнований чемпионата Forza Motorsport 2020.
С 10 по 12 июня пройдут отборочные заезды для всех участников, а финал этапа состоится 14 июня. Всего в очередном этапе чемпионата смогут принять участие до 5000 человек – он вновь пройдёт в режиме онлайн.
Помимо любителей в финальных заездах примут участие более 10 профессиональных гонщиков, среди них пилоты программы SMP Racing и два профессиональных инструктора Porsche Experience Center Russia — Станислав Аксёнов и Илья Каменский.
Помимо этого в этапе чемпионата примет участие состав спортивной команды «КАМАЗ-мастер» — Андрей Каргинов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников.
Соревнования пройдут на виртуальном «Нюрбургринге», а официальным автомобилем гонки станет Porsche 911 RSR.
Участие в пятом этапе чемпионата, как и в других гонках, бесплатное. Зарегистрироваться можно в официальной группе чемпионата в социальной сети «ВКонтакте». Призовой фонд чемпионата составляет 1 млн рублей.
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