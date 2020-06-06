Хэмилтон — о расизме: в детстве надо мной издевались, меня избивали

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что в детстве сталкивался с расизмом и дискриминацией.



«Читал каждый день, чтобы быть в курсе того, что происходит в борьбе с расизмом, и это принесло очень много болезненных воспоминаний из детства. У меня яркие воспоминания о проблемах, с которыми столкнулся в детстве. Уверен, многие из вас сталкивались с расизмом или другим видом дискриминации.



Очень мало говорил о личном опыте, потому что меня учили не проявлять слабость, убивать их любовью и победами на трассе. Но, когда был далеко от трассы, надо мной издевались, меня избивали, и единственный способ, которым я мог бороться, — научиться защищаться, поэтому я пошёл учиться каратэ. Но негативные психологические эффекты несоизмеримы.



Слава богу, у меня был отец, сильная чёрная фигура, на него я мог ориентироваться, он понимал и поддерживал меня, несмотря ни на что. Не у всех это есть, но мы должны быть вместе с теми, у кого нет этого героя, чтобы им было на кого опереться. Мы должны объединиться», — приводит слова Хэмилтона Planet F1.