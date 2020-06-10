Причиной штрафов трёх пилотов IndyCar стали правила социального дистанцирования

Пилоты IndyCar Александер Росси, Грэм Рейхол и Райан Хантер-Рей получили штрафы во время гонки стартового этапа серии в Форт-Уэрте (штат Техас, США) из-за того, что их механики нарушили новые правила социального дистанцирования.
Дело в том, что на их болидах перед стартом гонки возникли проблемы с электронным блоком управления силовой установки Honda. В привычных условиях к машинам подключены ноутбуки техников, и они просто перезагружают систему. Но из-за пандемии механикам было запрещено приближаться к болидам до старта. В итоге, чтобы пилоты смогли принять участие в гонке, им пришлось пойти на нарушение. За это все трое были наказаны проездом по пит-лейну.
Как утверждает издание The Race, инженерам Chevrolet и Honda разрешат подключать необходимое оборудование к болидам уже на следующем этапе в Индианаполисе, хотя это ещё не было официально подтверждено.
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