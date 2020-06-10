Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Причиной штрафов трёх пилотов IndyCar стали правила социального дистанцирования

Причиной штрафов трёх пилотов IndyCar стали правила социального дистанцирования
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Пилоты IndyCar Александер Росси, Грэм Рейхол и Райан Хантер-Рей получили штрафы во время гонки стартового этапа серии в Форт-Уэрте (штат Техас, США) из-за того, что их механики нарушили новые правила социального дистанцирования.

Дело в том, что на их болидах перед стартом гонки возникли проблемы с электронным блоком управления силовой установки Honda. В привычных условиях к машинам подключены ноутбуки техников, и они просто перезагружают систему. Но из-за пандемии механикам было запрещено приближаться к болидам до старта. В итоге, чтобы пилоты смогли принять участие в гонке, им пришлось пойти на нарушение. За это все трое были наказаны проездом по пит-лейну.

Как утверждает издание The Race, инженерам Chevrolet и Honda разрешат подключать необходимое оборудование к болидам уже на следующем этапе в Индианаполисе, хотя это ещё не было официально подтверждено.

«Аэроэкран» получил положительные отзывы пилотов IndyCar. Система может появиться в Ф-1
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020