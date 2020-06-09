«Аэроэкран» получил положительные отзывы пилотов IndyCar. Система может появиться в Ф-1

Система защиты «Аэроэкран», которую разработала компания Red Bull Advanced Technologies, входящая в структуру команды «Ред Булл», успешно дебютировала в IndyCar. Новинка собрала положительные отзывы пилотов. Как утверждает Speedweek, эксперты по безопасности ФИА начали тесно сотрудничать с IndyCar и RBAT, чтобы оценить возможность использования системы в Формуле-1.



«Аэроэкран» лучше Halo с точки зрения безопасности и дизайна. Конечно, вы можете поспорить о внешности. Однако по безопасности это большой шаг вперёд. Я думаю, что Halo была построена очень быстро. Здорово, что Red Bull Advanced Technologies продвигает свою технологию», — отметил пятикратный чемпион IndyCar Скотт Диксон.



Себастьян Феттель после тестов «аэроэкрана» в Формуле-1 заявил, что система искажает изображение. Однако Джозеф Ньюгарден рассказал, что это совсем не так.



«Управление болидом стало отличаться, потому что поток воздуха вокруг автомобиля изменился. Но, если абстрагироваться от этого, вы даже не заметите экран перед собой. Видимость очень хорошая, я не могу критиковать систему», — подчеркнул Ньюгарден.



Довольны гоночными испытаниями новинки и в Red Bull Advanced Technologies.



«Система зарекомендовала себя с лучшей стороны. При статических нагрузках и краш-тестах «аэроэкран» работает по меньшей мере так же хорошо, как Halo. Но наша система предлагает больше защиты от мелких частиц. Мы гордимся проделанной работой», — заявили в RBAT.