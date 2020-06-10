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Расселл признался, что ждёт шанса в «Мерседесе»

Расселл признался, что ждёт шанса в «Мерседесе»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что он внимательно следит за развитием событий и не теряет надежд стать гонщиком «Мерседеса» в 2021 году. Ранее руководитель «Серебряных стрел» Тото Вольф, который тесно сотрудничает с молодым британцем, назвал его одним из главных претендентов на место в кокпите своей команды.

«Мерседес» – лучшая команда. Они уже несколько лет доминируют в Формуле-1. Кто бы отказался сесть за руль их машины? Они помогли мне стать чемпионом в Формуле-3 и Формуле-2, а в итоге привели в Формулу-1», — приводит слова Расселла GrandPX.

В качестве основных кандидатов в напарники Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» на 2021 год эксперты также называют Валттери Боттаса, Эстебана Окона и Себастьяна Феттеля.

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