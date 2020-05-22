«Мерседес» прокатит и Феттеля, и Боттаса? Похоже, немцы тоже сделают ставку на топ-юниора

«Мерседес» готовится принять эстафетную палочку у «Феррари» и «Макларена»: пока итальянцы и британцы уже подтвердили составы на 2021 год, а «Рено» взял паузу, интереснее всего трансферная интрига у немцев, где пока формально свободны обе вакансии. И, говорят, на сей раз «Мерседес» готов преподнести сюрпризы, а не просто переподписать прежних гонщиков.

Что с Хэмилтоном?

Пока журналисты и болельщики гадают, кто займёт место второго пилота, не будем забывать: Льюис Хэмилтон по обыкновению тянет резину и не торопится подписывать с «Мерседесом» новое соглашение. Пауза, вызванная коронавирусом, тоже не вызвала у британца желания срочно созвониться с начальством по «Зуму» и быстренько всё согласовать. Но почему?



Здесь может быть целый ряд причин. Во-первых, продолжают ходить разные слухи о будущем Тото Вольфа и «Мерседеса» в целом. Понятное дело, что Льюису хотелось бы получить какие-либо гарантии насчёт того, останутся ли «серебряные стрелы» в Формуле-1 в 2022 году (уходить после 2020-го глупо, учитывая, что в следующем сезоне сохранятся старые машины и «Мерседес» точно не утратит конкурентоспособность).

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Другой момент — возможные разногласия команды и пилота насчёт нового контракта. Никто не принижает заслуг британца, но надо понимать, что финансовая обстановка в мире изменилась, а у самого Хэмилтона больше нет альтернатив «Мерседесу». Вариант с «Ред Булл» нелогичен, вакансия в «Феррари» закрылась так же стремительно, как и открылась, а никакая другая команда не даст Льюису шанса побороться за титул. «Астон Мартин»? Даже с дуэтом Стролл-Вольф смотрится сомнительно и уж точно не принесёт побед минимум до 2022 года.



Так что представители «Мерседеса» могут настоятельно попросить Льюиса сделать скидку взамен на договорённость о долгосрочной роли посла бренда после завершения карьеры в Ф-1. Думаем, стороны всё-таки договорятся: «Мерседесу» нет смысла идти на кадровые революции и терять лучшего гонщика современности, а Льюис нигде больше не получит машину-победительницу.



Теперь осталось определиться с тем, кто же станет напарником Хэмилтона.

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Свежий слух свидетельствует: пристроив Эстебана Окона в «Рено», Вольф вроде бы готов продвинуть и второго воспитанника «серебряных стрел» — якобы на данный момент «Мерседес» планирует подписать соглашение на 2021 год не с верным оруженосцем Боттасом, а с Джорджем Расселлом.



Логики в таких действиях хватает с лихвой. Расселл продемонстрировал блестящий потенциал в младших сериях и провёл, насколько это возможно, сильный сезон в составе «Уильямса». К 2021 году у него будут в запасе два боевых сезона в Формуле-1, при этом сохранение прежнего регламента позволит Джорджу и «Мерседесу» спокойнее притереться друг к другу перед глобальной сменой правил в 2022-м — вот там-то менять гонщика было бы сложнее.

Это ещё не все аргументы. Учитывая, что господа из «Даймлера» не прочь тратить на команду Ф-1 меньше денег, для Тото Вольфа было бы выгодно променять, как говорят, 8-миллионного Боттаса на Расселла, который готов выступать за «Мерседес» чуть ли не бесплатно. А сэкономленное как раз можно потратить на новый контракт Льюиса.



Наконец, «Мерседесу» надо думать о будущем. Боттас за годы совместных выступлений с Хэмилтоном так и не доказал, что в случае необходимости готов полноценно заменить его в качестве лидера команды. Льюис не молодеет, его главная мотивация — седьмое и восьмое чемпионства, которые позволят побить вечный рекорд Михаэля Шумахера. Если всё пойдёт как надо, то в конце 2022-го британец может покинуть Ф-1 и с головой погрузиться в записи песен, модные показы, борьбу за экологию, поиск невесты… К этому моменту «Мерседесу» уже желательно иметь наготове «нового Льюиса». Его и надо попробовать слепить из Расселла — благо, потенциал имеется.

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Есть ли ещё у финна шанс сохранить место за собой? Похоже, да. Говорят, что «Мерседес» не намерен принимать никаких решений до старта сезона. В такой ситуации Валттери надо надеяться, что стартовые Гран-при уже никуда не перенесут, и по максимуму проявить себя — чтобы пошли разговоры про «Валттери 3.0» и тому подобное. Если при этом Расселл по-прежнему окажется вдалеке от очковой зоны и не позволит «Мерседесу» точнее оценить собственные возможности, то «серебряные стрелы» могут прибегнуть к знакомому им подходу — от добра добра не ищут.



И всё-таки мы считаем, что шансы Боттаса ниже, чем у Расселла. Похоже, и менеджмент самого финна понимает, что нужно искать пути отступления. Недаром пошли слухи, что менеджеры Боттаса уже пообщались с «Рено», где сейчас остаётся самая соблазнительная вакансия на 2021 год. Что ж, если учитывать, что в следующем сезоне победы французам не светят, то крепкий дуэт Боттас-Окон — то, что нужно: опытный, крепкий и не слишком дорогой. И Валттери, в отличие от Алонсо, будет молчать и не станет кривить нос от средненькой машины.

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А что же Себ? Да, все мы читали слухи, что руководство «Даймлера» якобы заинтересовано в услугах четырёхкратного чемпиона мира, в то время как Тото Вольф и Льюис Хэмилтон выступают против. Немецкий топ-гонщик в немецкой команде — казалось бы, что может быть лучше и логичнее!

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Однако здесь возникает целый ряд «но».



1. Феттель — это точно дороже, чем Боттас или тем более Расселл. А как быть с желанием экономить?



2. Феттель — это возможная нестабильность в коллективе. Руководство «Даймлера» не может не быть в курсе выходок Себастьяна в сезоне-2019. Возможные скандалы внутри «Мерседеса» с лихвой перекроют пользу от тандема «немецкий пилот — немецкая команда».



3. Феттель — это не гарантия результатов. Себ проиграл молодому новичку «Феррари», много ошибался и со второй половины 2018 года лишь вспышками демонстрирует должную форму. Разве есть достаточная уверенность, что Себ поедет лучше Боттаса или Расселла? А если он провалится, то с пиаром опять выйдет нехорошо.



4. Феттель — это удар по собственной молодёжной программе. Дуэт Хэмилтон-Феттель явно получит как минимум двухлетние контракты, сразу после чего возникнет вопрос: зачем тогда «Мерседес» вкладывал деньги в Расселла и Окона, раз берёт гонщиков со стороны?

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Нет, ребята, не складывается вариант с Феттелем. Впрочем, это не значит, что его точно не реализуют. Иногда Формула-1 бывает слишком парадоксальной и нелогичной. Но мы всё-таки ставим на Расселла.