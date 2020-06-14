Появилось видео, как может выглядеть новая конфигурация трассы в Бахрейне

Несколько дней назад спортивный директор Формулы-1 Росс Браун признался, что в 2020 году на автодроме «Сахир» в Бахрейне может пройти сразу два этапа чемпионата мира с использованием двух разных конфигураций. По словам Брауна, преимущество «Сахира» в том, что там можно выстроить трассу почти с овальным кругом.

Теперь же появилось видео потенциально новой конфигурации трека. На нём можно выделить три очень длинные прямые.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице WTF1 в «Инстаграме».

Напомним, старт чемпионата мира Формулы-1 запланирован на 5 июля. В этот день состоится Гран-при Австрии. Что касается этапа в Бахрейне, ожидается, что он пройдёт в декабре и будет предпоследним перед завершением сезона.