Появилось видео, как может выглядеть новая конфигурация трассы в Бахрейне
Несколько дней назад спортивный директор Формулы-1 Росс Браун признался, что в 2020 году на автодроме «Сахир» в Бахрейне может пройти сразу два этапа чемпионата мира с использованием двух разных конфигураций. По словам Брауна, преимущество «Сахира» в том, что там можно выстроить трассу почти с овальным кругом.
Теперь же появилось видео потенциально новой конфигурации трека. На нём можно выделить три очень длинные прямые.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице WTF1 в «Инстаграме».
Напомним, старт чемпионата мира Формулы-1 запланирован на 5 июля. В этот день состоится Гран-при Австрии. Что касается этапа в Бахрейне, ожидается, что он пройдёт в декабре и будет предпоследним перед завершением сезона.
- 14 июня 2020
-
09:57
-
00:27
- 13 июня 2020
-
23:43
-
22:35
-
22:16
-
20:59
-
20:04
-
18:59
-
17:36
-
16:36
-
15:52
-
15:01
-
13:52
-
12:47
-
11:56
-
11:00
-
01:07
- 12 июня 2020
-
23:57
-
22:58
-
21:55
-
20:55
-
19:25
-
18:52
-
17:52
-
17:00
-
15:52
-
14:00
-
12:51
-
12:15
-
12:05
-
11:21
-
10:33
-
09:20
-
09:10
-
09:00
Партнерский контент