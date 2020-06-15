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Леклер захотел принять участие в настоящих «24 часах Ле-Мана»

Леклер захотел принять участие в настоящих «24 часах Ле-Мана»
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признался, что после опыта выступления в виртуальном марафоне «24 часа Ле-Мана» ему захотелось принять участие в настоящей суточной гонке.

«Ребята, спасибо за то, что вы были со мной эти 24 часа. Первые восемб-девять часов были очень весёлыми, мы боролись за позиции. После проблем с сервером речб уже просто шла о том, чтобы закончить гонку, но это всё ещё было весело. Теперь я очень хочу попробовать проехать настоящий Ле-Ман», — написал Шарль Леклер в своём «твиттере».

Напомним, экипаж Леклера столкнулся с техническими трудностями, а после выезда на трассу машина перевернулась. Шарль выступал в кузовном классе GTE и пилотировал «Феррари» 488. Леклер по итогам гонки финишировал на 18-й позиции.

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