Леклер захотел принять участие в настоящих «24 часах Ле-Мана»
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признался, что после опыта выступления в виртуальном марафоне «24 часа Ле-Мана» ему захотелось принять участие в настоящей суточной гонке.
«Ребята, спасибо за то, что вы были со мной эти 24 часа. Первые восемб-девять часов были очень весёлыми, мы боролись за позиции. После проблем с сервером речб уже просто шла о том, чтобы закончить гонку, но это всё ещё было весело. Теперь я очень хочу попробовать проехать настоящий Ле-Ман», — написал Шарль Леклер в своём «твиттере».
Напомним, экипаж Леклера столкнулся с техническими трудностями, а после выезда на трассу машина перевернулась. Шарль выступал в кузовном классе GTE и пилотировал «Феррари» 488. Леклер по итогам гонки финишировал на 18-й позиции.
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