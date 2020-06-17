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Зак Браун: «Феррари» не будет похожа на счастливую семью. Бразилия-2019 — это прелюдия

Зак Браун: «Феррари» не будет похожа на счастливую семью. Бразилия-2019 — это прелюдия
Авто / Формула-1 0

Глава «Макларена» Зак Браун считает, что внутрикомандные проблемы «Феррари» не исчезнут в сезоне-2020, несмотря на заверения руководителя «Скудерии» Маттиа Бинотто в обратном.

«Сомневаюсь, что в этом году в гараже «Феррари» будет царить отличная обстановка. В настоящее время команда не похожа на счастливую семью. Думаю, события в Бразилии-2019 были лишь прелюдией к тому, что мы увидим в этом сезоне.

У Феттеля, похоже, нет шансов присоединиться к «Мерседесу» или «Ред Булл». Лучшее, что он может выбрать, — это «Рено». Захочет ли Себ пойти в команду, которая не будет претендовать на победы в 2021 году? Только если у него есть желание участвовать в долгосрочном проекте. Хотя я полагаю, что он в конечном итоге решит завершить карьеру», — приводит слова Брауна GrandPX.

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