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Двукратная чемпионка мира по боксу предложила Квяту провести спарринг

Двукратная чемпионка мира по боксу предложила Квяту провести спарринг
Авто / Формула-1 0

Двукратная чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова готова помочь пилоту «Альфа Таури» Даниилу Квяту в оттачивании боксёрского мастерства. Более того, спортсменка предложила россиянину провести спарринг, пообещав, что никто из них не получит травм.

«Если Даниил захочет провести со мной дружеский тренировочный бой, с удовольствием побоксирую с ним. Травм мы не получим, это будет обмен опытом. Научу его нескольким элементам защиты, нападения, движению на ринге. А для меня это будет хорошая тренировка. Как раз смогу сказать, в какой форме он находится, чего ему не хватает и какого уровня ему нужен соперник на данный момент, если он хочет поучаствовать в любительском боксе», — приводит слова Шариповой Autosport.com.ru.

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