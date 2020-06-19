«Он козерог». Экс-менеджер объяснил, почему Шумахер никогда не извинялся за Херес-1997

Экс-менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер рассказал, почему немец так и не принёс извинения Жаку Вильнёву за аварию в финальном Гран-при 1997 года.

«После случившегося я хотел поговорить с ним как друг, а не как менеджер. Мне действительно было интересно, что у него на уме. Когда вы совершаете что-то подобное, то должны быть уверены, что сделали это хорошо. Как поступил Айртон Сенна с Аленом Простом в 1990 году. Но Михаэль выбыл из гонки, а Жак продолжил движение к чемпионскому титулу.



Последующие дни были для Михаэля ужасными. Он разрывался между гневом и отчаянием. Понимал, что нужно извиниться, но был зол, так как допустил ошибку.



Он козерог по знаку зодиака. Такие люди редко допускают ошибки, как и Михаэль. Но даже если они совершат их, то не хотят потом извиняться», — приводит слова Вебера GPBlog.