«Он козерог». Экс-менеджер объяснил, почему Шумахер никогда не извинялся за Херес-1997

Экс-менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер рассказал, почему немец так и не принёс извинения Жаку Вильнёву за аварию в финальном Гран-при 1997 года.
«После случившегося я хотел поговорить с ним как друг, а не как менеджер. Мне действительно было интересно, что у него на уме. Когда вы совершаете что-то подобное, то должны быть уверены, что сделали это хорошо. Как поступил Айртон Сенна с Аленом Простом в 1990 году. Но Михаэль выбыл из гонки, а Жак продолжил движение к чемпионскому титулу.
Последующие дни были для Михаэля ужасными. Он разрывался между гневом и отчаянием. Понимал, что нужно извиниться, но был зол, так как допустил ошибку.
Он козерог по знаку зодиака. Такие люди редко допускают ошибки, как и Михаэль. Но даже если они совершат их, то не хотят потом извиняться», — приводит слова Вебера GPBlog.
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