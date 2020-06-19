«Мерседес» планирует представить несколько новинок на первом Гран-при сезона

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, что команда планирует привезти на Гран-при Австрии ряд новинок, которые не использовались на предсезонных тестах.



«Мы ещё не участвовали ни в одной гонке, но на самом деле прошло довольно много времени с тех пор, как мы выпустили эту машину. Весь январь, февраль и март мы работали в аэродинамической трубе и в конструкторских отделах, чтобы попытаться сделать её быстрее. У нас было много идей. Многие из них находились в разработке перед тем, как наша фабрика была закрыта на период пандемии. Теперь наша задача состоит в том, чтобы перенести их с бумаги на настоящий болид.

Мы надеемся получить часть обновлений перед первой гонкой в Австрии. В последствии работа будет продолжена. Мы внедрим в ходе сезона столько новинок, сколько успеем», — приводит слова Эллисона издание The Race.