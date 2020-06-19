«Мерседес» планирует представить несколько новинок на первом Гран-при сезона

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, что команда планирует привезти на Гран-при Австрии ряд новинок, которые не использовались на предсезонных тестах.
«Мы ещё не участвовали ни в одной гонке, но на самом деле прошло довольно много времени с тех пор, как мы выпустили эту машину. Весь январь, февраль и март мы работали в аэродинамической трубе и в конструкторских отделах, чтобы попытаться сделать её быстрее. У нас было много идей. Многие из них находились в разработке перед тем, как наша фабрика была закрыта на период пандемии. Теперь наша задача состоит в том, чтобы перенести их с бумаги на настоящий болид.
Мы надеемся получить часть обновлений перед первой гонкой в Австрии. В последствии работа будет продолжена. Мы внедрим в ходе сезона столько новинок, сколько успеем», — приводит слова Эллисона издание The Race.
- 19 июня 2020
-
14:41
-
13:06
-
13:06
-
11:57
-
11:08
-
10:44
-
10:03
-
01:19
- 18 июня 2020
-
23:59
-
22:59
-
21:36
-
20:57
-
20:28
-
18:41
-
16:59
-
16:44
-
15:46
-
14:01
-
12:19
-
12:02
-
10:03
-
08:35
-
00:52
- 17 июня 2020
-
23:51
-
22:53
-
21:20
-
21:05
-
20:44
-
19:06
-
17:32
-
17:25
-
16:15
-
15:35
-
14:23
-
12:02