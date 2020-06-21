Расселл: молодёжная программа «Мерседес» существует не просто так

Воспитанник молодёжной программы «Мерседеса» Джордж Расселл, выступающий в составе «Уильямса», намекнул, что по-прежнему рассчитывает получить место в немецкой команде.
«Молодёжная программа „Мерседес“ существует не просто так. Как и в случае „Ред Булл“ или „Феррари“ её суть состоит в том, чтобы помочь развиваться пилоту и привести его к работе с большой командой.
У Хэмилтона с Боттасом отличный дуэт и будет интересно посмотреть, потребуются ли изменения. Но если вы посмотрите на другие коллективы, то у них есть стабильный состав на ближайшие пять-шесть лет. Стабильность — важный фактор и здорово видеть, что команды заботятся о своём будущем", — приводит слова британского пилота GPblog.
Напомним, что сезон-2020 станет для Расселла вторым в Формуле-1.
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