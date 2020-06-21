Квят: когда пришёл в «Ред Булл», у команды был один из самых слабых болидов за много лет

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят вспомнил о времени, проведённом в «Ред Булл», отметив, что атмосфера в австрийской команде гораздо тяжелее, чем была в «Торо Россо», и там всегда ощущается давление.

«Первый год в Формуле-1 всегда должен быть одним из самых лёгких. Даже если допускаешь небольшие ошибки, все скажут, что это нормальная часть процесса и в этом нет ничего плохого. Но потом случился переход в „Ред Булл“. На тот момент это была уже топ-команда, до моего прихода они завоевали несколько титулов. Была заметная смена атмосферы.

Когда пришёл, у команды, к сожалению, был один из худших болидов за много лет. Так что было непросто. Если бы мог постоянно бороться за места на подиуме и машина была достаточно конкурентоспособной, то история могла сложиться иначе. Но всё было не так. В спорте бывает, иногда приходишь в подходящее время, иногда время играет против тебя. Наверное, завоюй я пару подиумов, уверенности было бы больше. Атмосфера в команде была непростой, так что да, там всегда ощущается давление", — сказал Квят в подкасте Acast.