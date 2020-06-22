Попов отреагировал на слова Ферстаппена, что Квят не стал бы чемпионом на «Мерседесе»

Российский комментатор Алексей Попов прокомментировал слова гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена о том, что Даниил Квят не смог бы выиграть титул за рулём «Мерседеса».
«Можно упомянуть не самый приятный момент — интервью Ферстаппена, которое он давал нашим голландским коллегам. Он сказал, что на „Мерседесе“ не выигрывают автоматически, многие бы выиграли, но это всего 60 процентов, а 40 процентов не стали бы чемпионом. В список этих 40 процентов попал в том числе Даниил Квят и Пьер Гасли, и Макс согласился со списком.
Про Албона он сказал: „Тут я ответить не могу“. Я понимаю, что Максу многое позволяют в системе „Ред Булл“ говорить, но для Дани и Пьера это не очень приятно будет. Тем не менее, они уже побывали в главной команде и убедились, что не всё так гладко бывает и что нужно быть сильными и устойчивыми», — сказал Алексей Попов в своём подкасте «Гаснут Огни».
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