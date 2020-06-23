Пилоты NASCAR поддержали чернокожего коллегу, которому подбросили петлю. Тот расплакался

Пилоты NASCAR провели акцию в поддержку темнокожего пилота Richard Petty Motorsports Баббы Уолласа. Напомним, ранее NASCAR выпустила заявление, в котором сообщила, что перед гонкой в Алабаме неизвестные подбросили в боксы Уолласа висельную петлю, что в США считается актом проявления расизма из-за ассоциации с судом Линча.



Пилоты толкали его машину до боксов. После этого Уоллас покинул машину и расплакался, растроганный действиями коллег.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» FOX: NASCAR.

Напомним, начиная с этапа в Мартинсвилле Уоллас выступает на болиде со специальной раскраской. На его машине появились логотипы движения Black Lives Matter.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.