Чернокожему гонщику NASCAR подбросили в боксы петлю для виселицы

Пресс-служба американской гоночной серии NASCAR выпустила заявление, в котором сообщила, что перед гонкой в Алабаме неизвестные подбросили в боксы темнокожего пилота Richard Petty Motorsports Баббы Уолласа висельную петлю.

Подобный жест считается в США проявлением расизма из-за ассоциаций с судом Линча.

«Мы разгневаны и возмущены этим отвратительным актом. Серия NASCAR немедленно начала расследование и сделает всё, чтобы установить данного человека и исключить его из спорта. В NASCAR нет места расизму», – говорится в заявлении, которое приводит NBC Sports.

Начиная с этапа в Мартинсвилле Уоллас выступает на болиде со специальной раскраской. На его машине появились логотипы движения Black Lives Matter.



«Сегодняшний отвратительный акт расизма и ненависти чрезвычайно огорчил меня и стал болезненным напоминанием о том, что нам как обществу еще предстоит пройти большой путь», прокомментировал инцидент Уоллас.



Гонка в Алабаме должна была пройти 21 июня, но была отложена из-за дождя.