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В «Хонде» нацелены выиграть титул в Формуле-1 в сезоне-2020

В «Хонде» нацелены выиграть титул в Формуле-1 в сезоне-2020
Авто / Формула-1 0

Руководитель подразделения Формулы-1 на базе «Хонды» в Японии Ясуаки Асаки сообщил, что мотористы готовят к первому Гран-при сезона для своих команд-клиентов «Ред Булл» и «Альфа Таури» обновлённую версию силовой установки, спецификации 1.1.

«Моя цель состоит в том, чтобы выиграть в ситуации, когда на победу претендуют и «Мерседес», и «Хонда». Я крайне взволнован предстоящим сезоном. Наша цель – чемпионский титул», — приводит слова Асаки GrandPX.

Его поддержал и управляющий директор Honda F1 Масафуми Ямамото: «Этот год – важная веха. Я бы хотел, чтобы мы соответствовали поддержке и ожиданиям фанатов и боролись в каждой гонке так, чтобы улыбаться в конце сезона вместе с вами».

Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.

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