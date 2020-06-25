Грожан заявил, что готов вернуться в «Рено»

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал ситуацию на рынке пилотов в Формуле-1 и отметил, что был бы не против вернуться в «Рено».



«Межсезонье преподнесло несколько сюрпризов в плане переходов. За ними было забавно наблюдать. Самым громким, конечно, стал уход Себастьяна из «Феррари». Его тут же заменили на Карлоса, что освободило хорошее место в «Макларене» и стало отличной возможностью для Риккардо.



Теперь осталось ещё одно место в «Рено», которое может быть привлекательным в будущем. Мне импонирует идея вернуться в эту команду. Это была бы хорошая история. Я провёл десять лет в Энстоуне, они финансировали большую часть моей карьеры. Вместе с ними мне удалось завоевать свой последний подиум. Так что было бы здорово вернуться туда, но также было бы неплохо остаться в «Хаасе» или попробовать себя в другой команде. Мы ещё даже не участвовали в гонках, но уже говорим о следующем сезоне, это немного странно. Нужно немного времени, чтобы оценить ситуацию.

С введением ограничений бюджетов мы надеемся, что больше команд сможет прибавить. Например, «Рейсинг Пойнт». Они находятся на правильном пути. На зимних тестах мы видели, что их болид действительно конкурентоспособен. Так что в будущем будут несколько хороших команд, чтобы подумать о переходе туда», — приводит слова Грожана ESPN.