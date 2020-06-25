Риккардо назвал количество Гран-при, достаточное для объективного определения чемпиона

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился мнением относительно того, сколько гонок нужно провести в сезоне-2020, чтобы к чемпиону впоследствии не возникало никаких вопросов.



«Для меня это будет полноценный сезон, без каких-либо оговорок по поводу определения чемпиона, если в нём состоятся 10 Гран-при. Да. В таком случае я смогу назвать это настоящим сезоном, хоть он и пройдёт на фоне глобальной катастрофы с коронавирусом», — приводит слова Риккардо Speedweek.



Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.