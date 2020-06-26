Хаккинен: Ферстаппен пойдёт на большой риск. Готовы ли остальные пилоты к этому?

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен выразил мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет сильно рисковать в сезоне-2020, чтобы выиграть титул. При этом финский ветеран автоспорта не уверен, что остальные гонщики в пелотоне будут готовы к этому.

«Макс как обычно будет атаковать. При этом он пойдёт на большой риск. Один из главных вопросов — готовы ли остальные пилоты после столь длительного перерыва реагировать на все манёвры, которые он может предпринять?» — приводит слова Хаккинена GrandPX.



Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.