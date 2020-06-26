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В Формуле-1 раскритиковали Экклстоуна за его позицию в вопросах расового неравенства

В Формуле-1 раскритиковали Экклстоуна за его позицию в вопросах расового неравенства
Авто / Формула-1 0

Нынешнее руководство Формулы-1 выразило несогласие с позицией экс-босса Ф-1 Берни Экклстоуна, который считает, что движение Black Lives Matter применяет не совсем верные методы в борьбе за свои права. Кроме того, Экклстоун выразил мнение, что «во многих случаях чёрные — большие расисты, чем белые».

«В тот момент, когда общество требует единства в борьбе с неравенством и расизмом, мы полностью несогласны с комментариями Берни Экклстоуна. Подобным комментариям нет места ни в Формуле-1, ни в обществе. Мистер Экклстоун не играет никакой роли в Формуле-1 с 2017 года — с момента, когда он покинул организацию. Его статус почётного главы серии истёк в январе 2020 года», — говорится в заявлении пресс-службы Формулы-1 на странице F1 Media в «Твиттере».

Берни Экклстоун: во многих случаях чёрные – большие расисты, чем белые
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