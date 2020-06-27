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Гран-при Вьетнама может пройти 22 ноября

Гран-при Вьетнама может пройти 22 ноября
Авто / Формула-1 0

Планы о проведении Гран-при Вьетнама в 2020 году могут быть объявлены в ближайшее время, сообщил в своём «твиттере» фотограф Парен Раваль. Кроме того, по информации источника, отель, который должны были использовать команды, забронирован на даты около 22 ноября — именно в этот день может пройти гонка Гран-при Вьетнама.

Фотограф опубликовал в «Твиттере» скрин сообщения, в котором говорится, что планы будут обозначены в ближайшее время и отправлены всем клиентам по электронной почте.

Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному — в Испании, Бельгии и Италии.

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