Бывший гонщик Формулы-1 Стефан Йоханссон считает, что чемпион IndyCar Скотт Диксон мог бы завоевать титул в Формуле-1.



«Когда Диксон впервые выиграл чемпионат в 2003 году, мы участвовали в тестах с „Уильямсом“ и всё прошло отлично. Также мы должны были протестировать „Феррари“, у нас была пара встреч с Жаном Тодтом, который тогда руководил этой командой. Но тогда партнёром „Уильямса“ была компания BMW, которая не хотела видеть за рулём болида новичка. Как раз тогда мы смогли договориться с командой Чипа Ганасси о хорошем контракте в IndyCar, так что мы остались там. В тот момент все перспективы Диксона в Формуле-1 закончились. Думаю, он стал бы чемпионом мира. В Формуле-1 нужно вовремя оказаться за рулём хорошей машины. Выбор момента крайне важен. Но, если бы всё пошло как нужно, он стал бы чемпионом», — приводит слова Йоханссона официальный сайт Формулы-1.