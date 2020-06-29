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Сало: Кими Райкконен мог потерять интерес к гонкам за время карантина

Сало: Кими Райкконен мог потерять интерес к гонкам за время карантина
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало считает, что гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен мог потерять интерес к гонкам за время карантина из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас сложно сказать, как на Кими повлияют затянувшиеся каникулы. Не удивлюсь, если выяснится, что Кими понравилось отдыхать и он может потерять интерес к гонкам. Да, все хотели бы, чтобы Кими остался, но решение зависит только от него.

Сейчас он не в самом простом положении. „Альфа Ромео“ не позволяет бороться за победы, и, несмотря на смену названия команды, проблемы остались прежними. Не думаю, что Кими сможет зарабатывать очки в каждой гонке. С этой машиной у него не будет возможности стабильно приезжать в очки», — приводит слова Мики Сало MTV3.

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