Сало: Кими Райкконен мог потерять интерес к гонкам за время карантина

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало считает, что гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен мог потерять интерес к гонкам за время карантина из-за пандемии коронавируса.



«Сейчас сложно сказать, как на Кими повлияют затянувшиеся каникулы. Не удивлюсь, если выяснится, что Кими понравилось отдыхать и он может потерять интерес к гонкам. Да, все хотели бы, чтобы Кими остался, но решение зависит только от него.



Сейчас он не в самом простом положении. „Альфа Ромео“ не позволяет бороться за победы, и, несмотря на смену названия команды, проблемы остались прежними. Не думаю, что Кими сможет зарабатывать очки в каждой гонке. С этой машиной у него не будет возможности стабильно приезжать в очки», — приводит слова Мики Сало MTV3.