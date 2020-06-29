Довициозо перенёс операцию и намерен выступить на первом этапе MotoGP

Итальянский гонщик заводской команды «Дукати» в MotoGP Андреа Довициозо накануне успешно перенёс операцию на травмированной левой ключице. Довициозо получил травму во время мотокроссовой гонки, в которой он принимал участие в рамках подготовки к старту сезона. Операция прошла успешно, и мотогонщик рассчитывает вернуться в строй к первому этапу MotoGP в Хересе (гонка запланирована на 19 июля).



«Операция прошла хорошо, и я хочу поблагодарить всю команду медиков, которые так быстро провели операцию. Я не чувствую сильной боли, что вселяет в меня большой оптимизм. Сегодня утром я вернулся домой, а днём спланирую процесс реабилитации. Я уверен, что в ближайшие недели смогу восстановиться и буду полностью готов к первому Гран-при 2020 года в Хересе», — приводит слова Довициозо пресс-служба «Дукати».