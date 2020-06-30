Сироткин вновь стал резервным гонщиком «Рено»
Гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин возобновил сотрудничество с командой Формулы-1 «Рено». В сезоне-2020 россиянин вновь станет резервным гонщиком французского коллектива. Он уже исполнял эту роль в 2016, 2017 и 2019 годах, а в 2018-м являлся боевым пилотом «Уильямса».
«Я рад вернуться к роли третьего и резервного пилота команды Renault DP World F1 Team. Я хорошо знаком с командой, поскольку провёл с ней весь 2019 год. Я понимаю, насколько важно для команды всегда иметь пилота, который сможет выйти на замену, особенно в текущей мировой ситуации. Я всегда внимателен и сосредоточен, чтобы быть готовым вновь сесть за руль автомобиля Формулы-1. Буду очень рад вскоре увидеться с моими друзьями в «Рено», — заявил Сироткин.
Абитебуль намекнул, что если боевые пилоты «Рено» заболеют, то их заменит именно Сироткин
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