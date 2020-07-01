Марко: «Альфа Таури» всегда будет позади «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос, может ли сокращение бюджетов в Формуле-1 сыграть на руку австрийскому коллективу, позволив равноценно обслуживать две команды, включая дочернюю «Альфа Таури», и получить в распоряжение сразу четыре болида для борьбы за победу.



«В теории это хороший план, но на практике его нельзя реализовать. Несмотря на всю синергию, «Альфа Таури» всегда будет позади, так как мы вообще не в состоянии обслуживать две команды одновременно. А при сокращении персонала это стало бы ещё сложнее.

Техническое оснащение «Ред Булл» позволяет быстрее разрабатывать и внедрять обновления. Уже только по этому фактору «Альфа Таури» будет отставать. Да, мы получаем определённое преимущество от работы с двумя командами. Но оно далеко не так велико, чтобы «Альфа Таури» стала побеждать в гонках», – приводит слова Марко Auto Motor und Sport.