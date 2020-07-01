В «Рено» подтвердили, что и у Боттаса, и у Феттеля есть шансы на место в команде

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал шансы пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля и гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса заменить Даниэля Риккардо во французской команде в 2021 году.
«Валттери – гонщик, который доставил определённые неприятности Льюису Хэмилтону. Он всё ещё способен многое дать любой команде и хочет это доказать. Я не буду обсуждать конкретные финансовые возможности, хотя наш приоритет — инвестировать в инфраструктуру команды. Феттель является свободным агентом, если у него есть сильная мотивация продолжать выступать, он также может быть включён в сферу наших интересов.
Что касается предстоящих сезонов, у нас есть несколько вариантов. Например, с молодыми гонщиками из собственной академии. Мы действительно верим в них. Но ничего нельзя утверждать до декабря, пока не закончится сезон в Формуле-2.
Команде нужен опытный пилот, который сможет возглавить проект, и при этом он должен обладать высокой мотивацией. Мы не хотим оказаться последними в очереди на рынке пилотов, но нужно найти гонщика, готового полностью посвятить себя «Рено», — приводит слова Абитебуля Planet F1.
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