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«Мерседес» показал новые чёрные комбинезоны Хэмилтона и Боттаса

«Мерседес» показал новые чёрные комбинезоны Хэмилтона и Боттаса
Авто / Формула-1 0

Пресс- служба команды «Мерседес» опубликовала в социальных сетях снимки своих пилотов Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса в новых чёрных комбинезонах, дизайн которых изменился вместе с ливреей болида.

«Выглядит отлично, парни», — подписали снимок в пресс-службе.

Перед стартом сезона многие команды изменили раскраску болидов, в рамках инициативы руководства Формулы-1 под названием We Race As One. Новая ливрея «Мерседеса» существенно отличается от привычной и выполнена в чёрном цвете. Идея принадлежит пилоту команды Льюису Хэмилтону. Кроме того, на «гало» появилась надпись «Конец расизму» (End racism), а на зеркалах заднего вида – символ радуги.

Фото доступно на странице «Мерседеса» в «Твиттере».

Чемпионат мира стартует уже завтра, 3 июля, на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии.

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