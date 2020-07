«Мерседес» показал новые чёрные комбинезоны Хэмилтона и Боттаса

Пресс- служба команды «Мерседес» опубликовала в социальных сетях снимки своих пилотов Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса в новых чёрных комбинезонах, дизайн которых изменился вместе с ливреей болида.



«Выглядит отлично, парни», — подписали снимок в пресс-службе.



Перед стартом сезона многие команды изменили раскраску болидов, в рамках инициативы руководства Формулы-1 под названием We Race As One. Новая ливрея «Мерседеса» существенно отличается от привычной и выполнена в чёрном цвете. Идея принадлежит пилоту команды Льюису Хэмилтону. Кроме того, на «гало» появилась надпись «Конец расизму» (End racism), а на зеркалах заднего вида – символ радуги.

Фото доступно на странице «Мерседеса» в «Твиттере».

Чемпионат мира стартует уже завтра, 3 июля, на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии.