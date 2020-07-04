Формула-1. Гран-при Австрии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 2 июля, на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоится третья свободная практика первого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 — Гран-при Австрии. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.
Австрийский этап Формулы-1 откроет сезон, который должен был стартовать ещё в марте в Австралии, однако из-за эпидемии коронавируса целый ряд Гран-при был перенесён или отменён. «Ред Булл Ринг» примет два этапа Формулы-1 подряд.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Австрии. Онлайн-трансляция третьей практики
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