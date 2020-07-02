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Марко: Ферстаппен обгоняет лучше, чем Хэмилтон

Марко: Ферстаппен обгоняет лучше, чем Хэмилтон
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что Макс Ферстаппен обгоняет лучше, чем Льюис Хэмилтон, поэтому «Мерседес» проголосовал против идеи гонок с реверсивной стартовой решёткой.

«Если пробовать что-то подобное, то только сейчас. В любом случае ситуация сейчас очень запутанная. Я думаю, что Ферстаппен обгоняет лучше, чем Хэмилтон, он привык к такому. Макс привык к такого рода вещам, так что мы голосовали за. Я знаю, что „Мерседес“ был против. Их стратегия — находиться впереди и контролировать ход гонки. Попытки прорваться с конца пелотона стали бы для них чем-то новым и неизведанным», — приводит слова Хельмута Марко PlanetF1.

Напомним, сезон Формулы-1 стартует 3 июля — в этот день пройдут первые сессии свободных заездов Гран-при Австрии.

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