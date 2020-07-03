Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Экс-пилот Формулы-1 Наср заразился коронавирусом

Экс-пилот Формулы-1 Наср заразился коронавирусом
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 бразилец Фелипе Наср вынужден пропустить очередной этап американской гоночной серии IMSA в Дайтоне после того, как медицинский тест выявил у него заражение коронавирусом. Место Насра в составе его команды займёт Габби Чавес, сообщает Sportscar365.

«Я считал, что делал всё, как надо. Я провёл месяц в Майами, держась подальше от всех, кто связан с гонками. Вчера я ехал в Дайтону и чувствовал себя не очень хорошо. Так что перед поездкой на трассу и встречей с командой или кем-то ещё я решил протестироваться. К сожалению, тест показал положительный результат. Я возвращаюсь на карантин в Майами. Надеюсь, я быстро восстановлюсь и доктора разрешат мне вернуться в гонки», — заявил Наср.

Наср и его механик рассказали о вредительстве в «Заубере» ради имиджа Эрикссона
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020