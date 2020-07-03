Экс-пилот Формулы-1 Наср заразился коронавирусом

Бывший гонщик Формулы-1 бразилец Фелипе Наср вынужден пропустить очередной этап американской гоночной серии IMSA в Дайтоне после того, как медицинский тест выявил у него заражение коронавирусом. Место Насра в составе его команды займёт Габби Чавес, сообщает Sportscar365.



«Я считал, что делал всё, как надо. Я провёл месяц в Майами, держась подальше от всех, кто связан с гонками. Вчера я ехал в Дайтону и чувствовал себя не очень хорошо. Так что перед поездкой на трассу и встречей с командой или кем-то ещё я решил протестироваться. К сожалению, тест показал положительный результат. Я возвращаюсь на карантин в Майами. Надеюсь, я быстро восстановлюсь и доктора разрешат мне вернуться в гонки», — заявил Наср.

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