Хэмилтон: Боттас отлично сработал, классное начало сезона

Пилот «Мерседеса», действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии Формулы-1, отдав должное напарнику по команде Валттери Боттасу, завоевавшему поул. Британец также похвалил команду за постоянный прогресс.

«Валттери отлично сработал, классное начало сезона. Год от года мы показываем, что являемся лучшей командой. Мы постоянно прибавляем и повышаем планку. Внутри коллектива нет никаких политических интриг. Именно потому каждый год мы возвращаемся сильными», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, что сам Хэмилтон по итогам квалификации стал вторым. Таким образом, гонщики «Мерседеса» заняли первый ряд на стартовой решётке. С третьей позиции старт примет Макс Ферстаппен из «Ред Булл».